Байден з’ясовує, чи може самостійно закрити кордон з Мексикою для мігрантів

Байден запропонував Конгресу виділити 106 млрд доларів на допомогу Україні та Ізраїлю. Проте республіканці в Сенаті поставили умовою підтримки цього питання внесення до законопроекту більш радикальних пропозицій щодо захисту кордону з Мексикою.

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що питання допомоги Україні може розглядатися тільки після врегулювання кризи на кордоні з Мексикою.

Наприкінці січня стало відомо, що у Сенаті погодилися розширити повноваження країни, щоб обмежити нелегальний потік мігрантів через кордон з Мексикою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.