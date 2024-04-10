Байден выясняет, может ли самостоятельно закрыть границу с Мексикой для мигрантов

Байден предложил Конгрессу выделить 106 млрд долларов на помощь Украине и Израилю. Однако республиканцы в Сенате поставили условием поддержки этого вопроса внесение в законопроект более радикальных предложений по защите границы с Мексикой.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что вопрос о помощи Украине может рассматриваться только после урегулирования кризиса на границе с Мексикой.

В конце января стало известно, что в Сенате согласились расширить полномочия страны, чтобы ограничить нелегальный поток мигрантов через границу с Мексикой.

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