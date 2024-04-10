Байден з’ясовує, чи може самостійно закрити кордон з Мексикою для мігрантів
Президент США Джо Байден заявив, що він і його адміністрація намагаються визначити, чи має він повноваження самостійно закрити південний кордон США з Мексикою для мігрантів, якщо це вважатиметься необхідним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
В інтерв'ю Univision Байден сказав, що оскільки республіканці в Конгресі застопорили двопартійний закон, який давав би президенту повноваження закрити кордон, йому запропонували спробувати зробити це самостійно.
"Ми перевіряємо, чи маю я ці повноваження", — сказав Байден, додавши, що "немає жодної гарантії", що президент має ці повноваження без зазначеного закону.
Важливість цього питання в контексті військової допомоги США Україні
Байден запропонував Конгресу виділити 106 млрд доларів на допомогу Україні та Ізраїлю. Проте республіканці в Сенаті поставили умовою підтримки цього питання внесення до законопроекту більш радикальних пропозицій щодо захисту кордону з Мексикою.
Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що питання допомоги Україні може розглядатися тільки після врегулювання кризи на кордоні з Мексикою.
Наприкінці січня стало відомо, що у Сенаті погодилися розширити повноваження країни, щоб обмежити нелегальний потік мігрантів через кордон з Мексикою.
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