Байден з’ясовує, чи може самостійно закрити кордон з Мексикою для мігрантів

Президент США Джо Байден заявив, що він і його адміністрація намагаються визначити, чи має він повноваження самостійно закрити південний кордон США з Мексикою для мігрантів, якщо це вважатиметься необхідним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В інтерв'ю Univision Байден сказав, що оскільки республіканці в Конгресі застопорили двопартійний закон, який давав би президенту повноваження закрити кордон, йому запропонували спробувати зробити це самостійно. "Ми перевіряємо, чи маю я ці повноваження", — сказав Байден, додавши, що "немає жодної гарантії", що президент має ці повноваження без зазначеного закону. Важливість цього питання в контексті військової допомоги США Україні