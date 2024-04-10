Байден выясняет, может ли самостоятельно закрыть границу с Мексикой для мигрантов

Президент США Джо Байден заявил, что он и его администрация пытаются выяснить, есть ли у него полномочия самостоятельно закрыть южную границу США с Мексикой для мигрантов, если это будет считаться необходимым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В интервью Univision Байден сказал, что поскольку республиканцы в Конгрессе застопорили двухпартийный закон, дающий президенту полномочия закрыть границу, ему предложили попытаться сделать это самостоятельно. "Мы проверяем, имею ли я эти полномочия", — сказал Байден, добавив, что "нет никакой гарантии", что у президента есть эти полномочия без указанного закона. Важность этого вопроса в контексте военной помощи США