Байден выясняет, может ли самостоятельно закрыть границу с Мексикой для мигрантов
Президент США Джо Байден заявил, что он и его администрация пытаются выяснить, есть ли у него полномочия самостоятельно закрыть южную границу США с Мексикой для мигрантов, если это будет считаться необходимым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В интервью Univision Байден сказал, что поскольку республиканцы в Конгрессе застопорили двухпартийный закон, дающий президенту полномочия закрыть границу, ему предложили попытаться сделать это самостоятельно.
"Мы проверяем, имею ли я эти полномочия", — сказал Байден, добавив, что "нет никакой гарантии", что у президента есть эти полномочия без указанного закона.
Важность этого вопроса в контексте военной помощи США
Байден предложил Конгрессу выделить 106 млрд долларов на помощь Украине и Израилю. Однако республиканцы в Сенате поставили условием поддержки этого вопроса внесение в законопроект более радикальных предложений по защите границы с Мексикой.
Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что вопрос о помощи Украине может рассматриваться только после урегулирования кризиса на границе с Мексикой.
В конце января стало известно, что в Сенате согласились расширить полномочия страны, чтобы ограничить нелегальный поток мигрантов через границу с Мексикой.
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