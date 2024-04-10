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Байден выясняет, может ли самостоятельно закрыть границу с Мексикой для мигрантов

Среда 10 апреля 2024 07:55
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Байден выясняет, может ли самостоятельно закрыть границу с Мексикой для мигрантов Фото: Президент США Джо Байден (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Президент США Джо Байден заявил, что он и его администрация пытаются выяснить, есть ли у него полномочия самостоятельно закрыть южную границу США с Мексикой для мигрантов, если это будет считаться необходимым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В интервью Univision Байден сказал, что поскольку республиканцы в Конгрессе застопорили двухпартийный закон, дающий президенту полномочия закрыть границу, ему предложили попытаться сделать это самостоятельно.

"Мы проверяем, имею ли я эти полномочия", — сказал Байден, добавив, что "нет никакой гарантии", что у президента есть эти полномочия без указанного закона.

Важность этого вопроса в контексте военной помощи США

Байден предложил Конгрессу выделить 106 млрд долларов на помощь Украине и Израилю. Однако республиканцы в Сенате поставили условием поддержки этого вопроса внесение в законопроект более радикальных предложений по защите границы с Мексикой.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что вопрос о помощи Украине может рассматриваться только после урегулирования кризиса на границе с Мексикой.

В конце января стало известно, что в Сенате согласились расширить полномочия страны, чтобы ограничить нелегальный поток мигрантов через границу с Мексикой.

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