Байден о выводе войск из Афганистана: не жалею о своем решении

Президент США не жалеет о выводе войск из Афганистана. Байден считает, что афганцы сами должны бороться за свою свободу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал Белого дома.
"Я не жалею о своем решении выйти из Афганистана. Они должны бороться за себя, бороться за свою нацию. Соединенные Штаты продолжат выполнять свои обязательства. Они должны захотеть бороться. Я думаю, что еще есть возможность", - заявил президент США.
Ранее мы писали, что талибы контролируют больше половины территории Афганистана.
Отметим, ВВС США наносят авиаудары по талибам. Так, 10 августа воздушным ударам подверглись базы боевиков к северу от Кабула, в провинциях Балх, Гильменд и Каписа.