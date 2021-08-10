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Байден о выводе войск из Афганистана: не жалею о своем решении

Автор: РБК-Украина

Президент США не жалеет о выводе войск из Афганистана. Байден считает, что афганцы сами должны бороться за свою свободу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал Белого дома.

"Я не жалею о своем решении выйти из Афганистана. Они должны бороться за себя, бороться за свою нацию. Соединенные Штаты продолжат выполнять свои обязательства. Они должны захотеть бороться. Я думаю, что еще есть возможность", - заявил президент США.

Ранее мы писали, что талибы контролируют больше половины территории Афганистана.

Отметим, ВВС США наносят авиаудары по талибам. Так, 10 августа воздушным ударам подверглись базы боевиков к северу от Кабула, в провинциях Балх, Гильменд и Каписа.

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Джозеф БайденАфганистанСоединенные Штаты Америки