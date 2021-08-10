Байден про виведення військ з Афганістану: не шкодую про своє рішення

Президент США не шкодує про виведення військ з Афганістану. Байден вважає, що афганці самі повинні боротися за свою свободу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал Білого дому.
"Я не шкодую про своє рішення вийти з Афганістану. Вони повинні боротися за себе, боротися за свою націю. Сполучені Штати продовжать виконувати свої зобов'язання. Вони повинні захотіти боротися. Я думаю, що ще є можливість", - заявив президент США.
Раніше ми писали, що таліби контролюють більше половини території Афганістану.
Відзначимо, що ВПС США наносять авіаудари по талібах. Так, 10 серпня повітряних ударів зазнали бази бойовиків на північ від Кабула, в провінціях Балх, Гільменд і Капіса.