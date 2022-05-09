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Байден высвободил рекордные объемы нефти без консультаций с партнерами, - Reuters

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Соединенные Штаты Америки (США) в марте 2022 года высвободили рекордные объемы нефти из своих стратегических запасов, чтобы сдержать рост цен. Но сделали это без консультаций с партнерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам источников, президент США Джо Байден объявил о рекордном высвобождении резервов сырой нефти в марте без консультаций с участниками Международного энергетического агентства (МЭА).

Односторонние действия Вашингтона могут подорвать отношения с МЭА, которое выполняет функцию надзора. Страны участницы обеспокоены тем, что Байден использовал Стратегический нефтяной резерв (SPR) в политических целях вместо того, чтобы защищать страны-потребители от глобальных перебоев с поставками.

"Все члены МЭА понимают, что мы должны сотрудничать как единое целое", - отметил собеседник, уточнив, что заявление США стало неожиданностью.

Министерство энергетики США подтвердило, что решение о высвобождении нефти было независимым от МЭА.

Напомним, в конце марта Байден объявил о выпуске на рынок нефти из стратегических резервов США. В частности, в течение полугода на рынок будет поступать дополнительно 1 млн баррелей нефти в сутки.

После этого странам-участницам МЭА также пришлось выпустить дополнительные резервы, в том числе, чтобы смягчить негативное влияние войны России против Украины на нефтяной рынок.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденНефть