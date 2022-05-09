Байден вивільнив рекордні обсяги нафти без консультацій з партнерами, - Reuters

За словами джерел, президент США Джо Байден оголосив про рекордне вивільнення резервів сирої нафти в березні без консультацій з учасниками Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

Односторонні дії Вашингтона можуть підірвати відносини з МЕА, яке виконує функцію нагляду. Країни учасниці стурбовані тим, що Байден використав стратегічний нафтовий резерв (SPR) в політичних цілях замість того, щоб захищати країни-споживачі від глобальних перебоїв з поставками.

"Всі члени МЕА розуміють, що ми повинні співпрацювати як єдине ціле", - зазначив співрозмовник, уточнивши, що заява США стала несподіванкою.

Міністерство енергетики США підтвердило, що рішення про вивільнення нафти було незалежним від МЕА.