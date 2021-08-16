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Байден выступит с обращением к нации по поводу Афганистана

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден сегодня выступит с обращением по ситуации в Афганистане. Американский лидер вернется из своей резиденции в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) в Белый дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Отмечается, что Джо Байден прибудет в Белый дом около 13:00 (20:00 по киевскому времени). Выступление американского лидера запланировано на 15:45 (22:45 по Киеву).

"Президент выступит с речью, посвященной Афганистану", - отметили в Белом доме.

Напомним, 15 августа движение "Талибан" вошло в столицу Афганистана Кабул. Президент Ашраф Гани покинул страну.

Пришедшие к власти талибы заявили, что в ближайшее время будет восстановлен Исламский Эмират Афганистан.

На этом фоне в аэропорту Кабула, который остается единственным путем, позволяющий покинуть Афганистан, сложилась очень напряженная ситуация из-за сотен афганцев, которые хотят бежать из страны.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденАфганистан