Байден виступить зі зверненням до нації з приводу Афганістану

Президент США Джо Байден сьогодні виступить зі зверненням щодо ситуації в Афганістані. Американський лідер повернеться зі своєї резиденції в Кемп-Девіді (штат Мериленд) в Білий дім.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Білого дому.
Відзначається, що Джо Байден прибуде в Білий дім близько 13:00 (20:00 за київським часом). Виступ американського лідера заплановано на 15:45 (22:45 за Києвом).
"Президент виступить з промовою, присвяченою Афганістану", - зазначили в Білому домі.
Нагадаємо, 15 серпня рух "Талібан" увійшло до столиці Афганістану Кабула. Президент Ашраф Гані покинув країну.
Ті, що прийшли до влади таліби заявили, що найближчим часом буде відновлено Ісламський Емірат Афганістан.
На цьому тлі в аеропорту Кабула, який залишається єдиним шляхом, що дозволяє залишити Афганістан, склалася дуже напружена ситуація через сотні афганців, які хочуть втекти з країни.