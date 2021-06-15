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Байден вылетел из Брюсселя в Женеву, где встретится с Путиным

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США ДжоБайден вылетел из Брюсселя в Женеву, где 16 июня пройдет его встреча с российским лидером Владимиром Путиным. "Борт номер один" должен приземлиться в аэропорту столицы Швейцарии около 16:15 по местному времени (17:15 по киевскому).

Об этом в Twitter сообщил журналист пресс-пула Белого дома Эван Шрайбер.

"Президент Байден направляется в Женеву (Швейцария) на завтрашний саммит с президентом России Владимиром Путиным", - написал он.

Самолет Байдена прибудет в Женеву во вторник в 16:15 по местному времени (17:15 киева). Позже в этот же день американский лидер встретится с президентом Швейцарии Ги Пармеленом и министром иностранных дел страны Иньяцио Кассисом.

Президент США остановится в отеле InterContinental. На входе гостиницы уже висит американский флаг, а перед ее входом находятся сотрудники правоохранительных органов.

Встреча Байдена и Путина в Женеве начинается 16 июня в 13:00. В столице Швейцарии введены повышенные меры безопасности. Для охраны саммита США - РФ привлечены около 1 тысячи военных и еще примерно 900 полицейских. Правоохранители направлены не только из Женевы, но и из других кантонов Швейцарии.

Напомним, накануне саммита Байдена и Путина РБК-Украина собрало основные заявления лидеров США и России. В частности, они заявляли, что на сегодня отношения между странами находятся на самом низком уровне за последние несколько лет. Но по словам Байдена, споры можно было бы разрешить, если Путин будет действовать в соответствии с международными нормами.

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