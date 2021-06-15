Байден вилетів з Брюсселя до Женеви, де зустрінеться з Путіним

"Президент Байден прямує до Женеви (Швейцарія) на завтрашній саміт з президентом Росії Володимиром Путіним", - написав він.

Літак Байдена прибуде до Женеви у вівторок о 16:15 за місцевим часом (17:15 києва). Пізніше в цей же день американський лідер зустрінеться з президентом Швейцарії Гі Пармеленом і міністром закордонних справ країни Іньяціо кассис.

Президент США зупиниться в готелі InterContinental. На вході готелю вже висить американський прапор, а перед її входом знаходяться співробітники правоохоронних органів.

Зустріч Байдена і Путіна в Женеві починається 16 червня о 13.00. У столиці Швейцарії введені підвищені заходи безпеки. Для охорони саміту США - РФ залучено близько 1 тисячі військових і ще приблизно 900 поліцейських. Правоохоронці спрямовані не тільки з Женеви, а й з інших кантонів Швейцарії.