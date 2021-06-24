UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Байден выдвинул специалиста по Украине Карпентера на должность постпреда при ОБСЕ

Автор: Даша Харченко

Президент США Джо Байден выдвинул Майкла Карпентера на должность постпреда США при ОБСЕ. Карпентер является специалистом по России, Украине и Евразии.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Кандидатуру должен поддержать Сенат Конгресса США.

Майкл Карпентер возглавляет центр по дипломатии имени Байдена в Университете Пенсильвании.

Ранее он работал зампомощника главы Минобороны по России, Украине и Евразии, а также спецсоветником по Европе и Евразии при вице-президенте. Он также занимал должности директора по России в Совете национальной безопасности и замдиректора офиса по делам России в Госдепартаменте.

Ранее белорусский канал заявил, что советник президента США Джо Байдена Майкл Карпентер связан с подготовкой "государственного переворота" в Беларуси. Кроме того, Вашингтон якобы готовил покушение на непризнанного президента Александра Лукашенко.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф Байден