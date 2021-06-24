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Байден висунув фахівця по Україні Карпентера на посаду постпреда при ОБСЄ

Автор: Даша Харченко

Президент США Джо Байден висунув Майкла Карпентера на посаду постпреда США при ОБСЄ. Карпентер є фахівцем з Росії, України та Євразії.

Про це повідомила прес-служба Білого дому.

Кандидатуру має підтримати Сенат Конгресу США.

Майкл Карпентер очолює центр з дипломатії імені Байдена в Університеті Пенсільванії.

Раніше він працював заступником голови Міноборони по Росії, Україні та Євразії, а також спецрадником по Європі та Євразії при віце-президенті. Він також обіймав посади директора з Росії в Раді національної безпеки і заступник директора Офісу у справах Росії в Держдепартаменті.

Раніше білоруський канал заявив, що радник президента США Джо Байдена Майкл Карпентер пов'язаний з підготовкою "державного перевороту" в Білорусі. Крім того, Вашингтон нібито готував замах на невизнаного президента Олександра Лукашенка.

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Джозеф Байден