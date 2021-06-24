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Байден выдвинул специалиста по Украине Карпентера на должность постпреда при ОБСЕ

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США, Четверг 24 июня 2021 03:43
Байден выдвинул специалиста по Украине Карпентера на должность постпреда при ОБСЕ Фото: президент США Джо Байден (Chip Somodevilla/Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Президент США Джо Байден выдвинул Майкла Карпентера на должность постпреда США при ОБСЕ. Карпентер является специалистом по России, Украине и Евразии.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Кандидатуру должен поддержать Сенат Конгресса США.

Майкл Карпентер возглавляет центр по дипломатии имени Байдена в Университете Пенсильвании.

Ранее он работал зампомощника главы Минобороны по России, Украине и Евразии, а также спецсоветником по Европе и Евразии при вице-президенте. Он также занимал должности директора по России в Совете национальной безопасности и замдиректора офиса по делам России в Госдепартаменте.

Ранее белорусский канал заявил, что советник президента США Джо Байдена Майкл Карпентер связан с подготовкой "государственного переворота" в Беларуси. Кроме того, Вашингтон якобы готовил покушение на непризнанного президента Александра Лукашенко.

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