Байден висунув фахівця по Україні Карпентера на посаду постпреда при ОБСЄ
Президент США Джо Байден висунув Майкла Карпентера на посаду постпреда США при ОБСЄ. Карпентер є фахівцем з Росії, України та Євразії.
Кандидатуру має підтримати Сенат Конгресу США.
Майкл Карпентер очолює центр з дипломатії імені Байдена в Університеті Пенсільванії.
Раніше він працював заступником голови Міноборони по Росії, Україні та Євразії, а також спецрадником по Європі та Євразії при віце-президенті. Він також обіймав посади директора з Росії в Раді національної безпеки і заступник директора Офісу у справах Росії в Держдепартаменті.
Раніше білоруський канал заявив, що радник президента США Джо Байдена Майкл Карпентер пов'язаний з підготовкою "державного перевороту" в Білорусі. Крім того, Вашингтон нібито готував замах на невизнаного президента Олександра Лукашенка.