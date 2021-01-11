Байден выдвинул на пост главы ЦРУ экс-посла в России

Фото: Уильям Бернс (GettyImages)

Избранный президент США Джо Байден выдвинул на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильяма Бернса. Ранее он занимал должность американского посла в России.

Об этом сообщает телеканал CNN.

По словам Байдена, Бернс является "образцовым дипломатом с многолетним опытом работы на мировой арене", обеспечивающим безопасность государства и граждан США.

"Он разделяет мое глубокое убеждение в том, что разведка должна быть аполитичной, и что преданные своему делу профессионалы разведки, служащие нашей стране, заслуживают благодарности и уважения", - добавил Байден.

Напомним, ранее Байден представил новых членов своей администрации. Руководителем аппарата сотрудников Белого дома станет Рон Клайн.

Кроме того, Байден заявил, что должность министра внутренних дел США займет Деб Хааланд.

Добавим, что Байден пообещал создать "самое разнообразное" правительство в истории США. Он хочет, чтобы в состав будущего американского правительства вошли представители различных рас и гендеров.