Байден висунув на пост глави ЦРУ екс-посла в Росії

Фото: Вільям Бернс (GettyImages)

Обраний президент США Джо Байден висунув на пост глави Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Вільяма Бернса. Раніше він обіймав посаду американського посла в Росії.

Про це повідомляє телеканал CNN.

За словами Байдена, Бернс є "зразковим дипломатом з багаторічним досвідом роботи на світовій арені", що забезпечує безпеку держави та громадян США.

"Він поділяє моє глибоке переконання в тому, що розвідка повинна бути аполітичною, і що віддані своїй справі професіонали розвідки, службовці нашій країні, заслуговують на вдячність та повагу", - додав Байден.

Нагадаємо, раніше Байден представив нових членів своєї адміністрації. Керівником апарату співробітників Білого дому стане Рон Клейн.

Крім того, Байден заявив, що посаду міністра внутрішніх справ США займе Деб Хааланд.

Додамо, що Байден пообіцяв створити "найрізноманітніше" уряд в історії США. Він хоче, щоб до майбутнього американського уряду ввійшли представники різних рас і гендерів.