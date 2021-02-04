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Байден выдвинул кандидатуру экс-посла в России на пост главы ЦРУ

Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден внес на рассмотрение Сената кандидатуру бывшего посла Соединенных Штатов в Москве Уильяма Бернса на должность главы ЦРУ. О его выдвижении Байден объявил 11 января.

Об этом сообщает пресс-служба в Белом доме.

Бернс был послом США в России в 2005-2008 годах. После этого до 2011 года занимал должность заместителя госсекретаря США. С февраля 2015 года он возглавляет Фонд Карнеги за международный мир.

Кроме того, 15 января Байден выдвинул кандидатуру Дэвида Коэна на пост заместителя директора ЦРУ.

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Коэн уже занимал должность замдиректора ЦРУ в период с 2015 по 2017 год.

Отмечается, что в то время он "осуществлял контроль за стратегической модернизацией ЦРУ, руководил сбором информации за рубежом и ее анализом", а также руководил «специальными проектами в области новых технологий». Он получил высшую награду ЦРУ - медаль "За заслуги в разведке".

Прежняя глава ЦРУ Джина Хаспел ушла в отставку 19 января.

Напомним, ранее Байден представил новых членов своей администрации. Руководителем аппарата сотрудников Белого дома станет Рон Клайн.

Кроме того, Байден пообещал создать "самое разнообразное" правительство в истории США. Он хочет, чтобы в состав будущего американского правительства вошли представители различных рас и гендеров.

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