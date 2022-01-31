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Байден выбрал кандидата на должность посла в Украине, - Bloomberg

Автор: Валерия Полищук

Президент США Джо Байден выбрал кандидата на пост посла в Украине. Им стала Бриджит Бринк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналистки Bloomberg Дженнифер Джейкобс в Twitter.

"Администрация Байдена обсуждает кандидатуру Бриджет Бринк на должность посла США в Украине", - написала она.

В настоящее время Бринк является послом в Словакии. Она занимает эту должность с 2019 года. Ранее она работала в Совете национальной безопасности США.

По данным источников CNN, Байден пока официально не выдвинул Бринк послом в Киеве, потому что правительство Украины еще не согласовало кандидатуру. При этом источник отметил, что украинские власти проверяют кандидатуру Бринк.

Получение одобрения от иностранного правительства является частью стандартного процесса выбора послов и обычно занимает от нескольких дней до нескольких недель.

Отметим, что должность главы посольства США в Киеве остается вакантной с мая 2019 года, когда предыдущий посол Мари Йованович была отозвана в Вашингтон. Йованович получила назначение в Украину в 2016 году еще при каденции 44-го президента США Барака Обамы.

В мае 2019 года она покинула пост по личному требованию тогдашнего главы государства Дональда Трампа, обвинившего ее в нелояльности.

Ранее сообщалось, что Джо Байден с осторожностью подходит к вопросу назначения посла в Украине и не нашел подходящего кандидата.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф Байден