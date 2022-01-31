Байден обрав кандидата на посаду посла в Україні, - Bloomberg

"Адміністрація Байдена обговорює кандидатуру Бріджет Брінк на посаду посла США в Україні", - написала вона.

В цей час Брінк є послом в Словаччині. Вона займає цю посаду з 2019 року. Раніше вона працювала в Раді національної безпеки США.

За даними джерел CNN, Байден поки офіційно не висунув Брінк послом у Києві, тому що уряд України ще не узгодив кандидатуру. При цьому джерело зазначило, що українська влада перевіряє кандидатуру Брінк.

Отримання схвалення від іноземного уряду є частиною стандартного процесу вибору послів і зазвичай займає від декількох днів до декількох тижнів.

Зазначимо, що посада глави посольства США в Києві залишається вакантною з травня 2019 року, коли попередній посол Марі Йованович була відкликана до Вашингтона. Йованович отримала призначення в Україну у 2016 році ще за каденції 44-го президента США Барака Обами.

У травні 2019 року вона покинула посаду на особисту вимогу тодішнього глави держави Дональда Трампа, який звинуватив її в нелояльності.