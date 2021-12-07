Байден выбирает кандидата на должность посла США в Украине, - Foreign Policy

Президент США Джо Байден выбирает кандидата на должность американского посла в Украине. Бриджит Бринк - опытный кадровый дипломат высокого ранга.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Foreign Policy.
Однако, как отмечает издание, окончательное решение пока не принято. Бринк с 2019 года возглавляет американскую дипмиссию в Словакии.
Должность главы диппредставительства в украинской столице остается вакантной с мая 2019 года, когда предыдущий посол Мари Йованович была отозвана в Вашингтон. Йованович получила назначение в Украину в 2016 году еще при каденции Барака Обамы.
В мае 2019 года она покинула пост по личному требованию тогдашнего главы государства Дональда Трампа, обвинившего ее в нелояльности.
Напомним, ранее президент США Джо Байден объявил о подготовке комплекса мер против России в случае ее вторжения в Украину.
Отметим, в начале декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о подготовке США "адских санкций" против Москвы из-за Украины.