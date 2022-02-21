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Байден введет запрет инвестиций и финансирования "ЛДНР", - Белый дом

Автор: Артур Родивилов

США были готовы к признанию "ЛДНР" со стороны России. Президент Джо Байден вскоре издаст указ, запрещающий новые инвестиции, торговлю и финансирование этих территорией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

Также Байден намерен подписать указ, позволяющий объявлять санкции против любого лица, которое ведет свою деятельность в "ЛДНР"

"Также в ближайшее время мы объявим о дополнительных мерах, связанных с сегодняшним грубым нарушением Россией международных обязательств", - говорится в сообщении.

В Белом доме отметили, что эти меры являются отдельными и дополняют "быстрые и суровые экономические меры, которые США готовят в координации с союзниками и партнерами, если Россия продолжит вторжение в Украину".

"Мы продолжаем тесно консультироваться с союзниками и партнерами, включая Украину", - отметили в Белом доме.

Напомним, 21 февраля прошло расширенное заседание Совета безопасности России во главе с президентом Владимиром Путиным. По его итогам было заявлено, что сегодня будет принято решение о признании независимости "ЛДНР".

Отметим, спустя несколько часов после Совбеза Путин выступил с обращением к россиянам. После почти часового монолога российский лидер заявил, что подпишет указ о признании "народных республик". Этот шаг вызвал негативную реакцию мировых лидеров.

В частности, лидеры Европейского союза осудили решение России признать независимость так называемых Донецкой и Луганской "народных республик". В Брюсселе этот шаг Москвы назвали вопиющим нарушением международного права.

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