Байден введет запрет инвестиций и финансирования "ЛДНР", - Белый дом

Также Байден намерен подписать указ, позволяющий объявлять санкции против любого лица, которое ведет свою деятельность в "ЛДНР"

"Также в ближайшее время мы объявим о дополнительных мерах, связанных с сегодняшним грубым нарушением Россией международных обязательств", - говорится в сообщении.

В Белом доме отметили, что эти меры являются отдельными и дополняют "быстрые и суровые экономические меры, которые США готовят в координации с союзниками и партнерами, если Россия продолжит вторжение в Украину".

"Мы продолжаем тесно консультироваться с союзниками и партнерами, включая Украину", - отметили в Белом доме.