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Байден вважає, що шансів на припинення вогню в Секторі Гази немає

Четвер 09 листопада 2023 19:21
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Байден вважає, що шансів на припинення вогню в Секторі Гази немає Фото: Джо Байден (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Шансів на припинення вогню в Секторі Гази немає. Тому бойові дії Ізраїлю проти терористів ХАМАСу триватимуть.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналістку Bloomberg Акайлу Гарднер.

У Байдена запитали, чи є якісь шанси на припинення вогню в Секторі Гази.

"Ні, жодної можливості", - відповів журналістам президент США.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня бойовики ХАМАСу атакували Ізраїль. Під час атаки терористи вбивали й викрадали не лише військових, але й цивільних. Зокрема Ізраїль регулярно обстрілювали з Сектора Газа. Єрусалим, зі свого боку, розпочав операцію проти терористів.

27 жовтня було розпочато наступальну активність на Секторі Газа. Станом на 9 листопада, згідно з даними ЦАХАЛу, ХАМАС наразі втратив контроль над північною частиною Сектора Гази.

Сьогодні Білий дім заявив, що Ізраїль погодився на введення щоденної чотиригодинної "гуманітарної паузи" в Секторі Газа. Однак Тель-Авів не підтверджує цього.

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