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Байден считает, что шансов на прекращение огня в Секторе Газа нет

Четверг 09 ноября 2023 19:21
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Байден считает, что шансов на прекращение огня в Секторе Газа нет Фото: Джо Байден (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Шансов на прекращение огня в Секторе Газа нет. Поэтому боевые действия Израиля против террористов ХАМАСа будут продолжаться.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналистку Bloomberg Акайлу Гарднер.

"Нет, никакой возможности", - сказал президент США.

Так он ответил на вопрос журналистов о том, есть ли какие-то шансы на прекращение огня в Секторе Газа.

Война в Израиле

7 октября боевики ХАМАСа атаковали Израиль. Во время атаки террористы убивали и похищали не только военных, но и гражданских. В частности Израиль регулярно обстреливали из Сектора Газа. Иерусалим, со своей стороны, начал операцию против террористов.

27 октября была начата наступательная активность на Секторе Газа. По состоянию на 9 ноября, согласно данным ЦАХАЛа, ХАМАС потерял контроль над северной частью Сектора Газы.

Сегодня Белый дом заявил, что Израиль согласился на введение ежедневной четырехчасовой "гуманитарной паузы" в Секторе Газа. Однако Тель-Авив не подтверждает этого.

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Джозеф Байден Израиль
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