Байден вважає, що хуситів слід визнати терористичним угрупуванням, - Bloomberg

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що хуситів, які напали на судноплавство в Червоному морі, слід вважати терористичною групою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
На запитання журналістів, чи Байден готовий назвати хуситів терористичною організацією, президент США відповів позитивно.
"Я думаю, що так воно і є", - сказав Байден
Також президент США заявив журналістам, що, на його думку, удари по хуситах були успішними.
“Так. Я не думаю, що є жертви серед цивільного населення, це ще одна причина успіху”, – сказав президент.
“Я вже передав послання Ірану. Вони знають, що нічого не потрібно робити”, - додав Байден. “Ми подбаємо про те, щоб відповісти хуситам, оскільки вони продовжують цю обурливу поведінку разом із нашими союзниками”.
Сполучені Штати та Великобританія вночі 12 січня завдали ударів по хуситах у Ємені, використовуючи літаки та кораблі. Вони атакували центри зберігання зброї та бази навчання хуситів. У мережі з'явилося відео пожежі, яка була викликана одним із ударів.
Детальніше про атаку США та Великобританії на хуситів - у матеріалі РБК-Україна.
Раніше ми писали, хто такі хусити та чому вони нападають на кораблі у Червоному морі.
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