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Байден вважає, що хуситів слід визнати терористичним угрупуванням, - Bloomberg

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що хуситів, які напали на судноплавство в Червоному морі, слід вважати терористичною групою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

На запитання журналістів, чи Байден готовий назвати хуситів терористичною організацією, президент США відповів позитивно.

"Я думаю, що так воно і є", - сказав Байден

Також президент США заявив журналістам, що, на його думку, удари по хуситах були успішними.

“Так. Я не думаю, що є жертви серед цивільного населення, це ще одна причина успіху”, – сказав президент.

“Я вже передав послання Ірану. Вони знають, що нічого не потрібно робити”, - додав Байден. “Ми подбаємо про те, щоб відповісти хуситам, оскільки вони продовжують цю обурливу поведінку разом із нашими союзниками”.

Удари США та Великобританії по Ємену

Сполучені Штати та Великобританія вночі 12 січня завдали ударів по хуситах у Ємені, використовуючи літаки та кораблі. Вони атакували центри зберігання зброї та бази навчання хуситів. У мережі з'явилося відео пожежі, яка була викликана одним із ударів.

Детальніше про атаку США та Великобританії на хуситів - у матеріалі РБК-Україна.

Раніше ми писали, хто такі хусити та чому вони нападають на кораблі у Червоному морі.

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ЙеменСполучені Штати АмерикиДжозеф Байден