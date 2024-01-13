Байден считает, что хуситов следует признать террористической группировкой, - Bloomberg

На вопрос журналистов, готов ли Байден назвать хусситов террористической организацией, президент США ответил утвердительно.

“Я думаю, что так оно и есть”, - сказал Байден

Также президент США заявил журналистам, что, по его мнению, удары по хусситам были успешными.

“Да. Я не думаю, что есть жертвы среди гражданского населения, это еще одна причина успеха”, - сказал президент.

“Я уже передал послание Ирану. Они знают, что ничего не нужно предпринимать”, - добавил Байден. “Мы позаботимся о том, чтобы ответить хуситам, поскольку они продолжают это возмутительное поведение вместе с нашими союзниками”.

Удары США и Великобритании по Йемену

Соединенные Штаты и Великобритания ночью 12 января нанесли удары по хуситам в Йемене, используя самолеты и корабли. Они атаковали центры хранения оружия и базы обучения хуситов. В сети появилось видео пожара, который был вызван одним из ударов.

Подробнее об атаке США и Великобритании на хуситов - в материале РБК-Украина.

Ранее мы писали, кто такие хусситы и почему они нападают на корабли в Красном море.