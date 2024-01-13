RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Байден считает, что хуситов следует признать террористической группировкой, - Bloomberg

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что хуситов, напавших на судоходство в Красном море, следует считать террористической группировкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

На вопрос журналистов, готов ли Байден назвать хусситов террористической организацией, президент США ответил утвердительно.

“Я думаю, что так оно и есть”, - сказал Байден 

Также президент США заявил журналистам, что, по его мнению, удары по хусситам были успешными.

“Да. Я не думаю, что есть жертвы среди гражданского населения, это еще одна причина успеха”, - сказал президент.

“Я уже передал послание Ирану. Они знают, что ничего не нужно предпринимать”, - добавил Байден. “Мы позаботимся о том, чтобы ответить хуситам, поскольку они продолжают это возмутительное поведение вместе с нашими союзниками”.

Удары США и Великобритании по Йемену

Соединенные Штаты и Великобритания ночью 12 января нанесли удары по хуситам в Йемене, используя самолеты и корабли. Они атаковали центры хранения оружия и базы обучения хуситов. В сети появилось видео пожара, который был вызван одним из ударов.

Подробнее об атаке США и Великобритании на хуситов - в материале РБК-Украина.

Ранее мы писали, кто такие хусситы и почему они нападают на корабли в Красном море.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЙеменСоединенные Штаты АмерикиДжозеф Байден