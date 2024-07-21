Байден вважає Обаму "закулісним ляльководом" у кампанії проти себе, - NYT

Як повідомляється, хворий на COVID і кинутий союзниками Байден лютує у своєму пляжному будинку в штаті Делавер, дедалі більше обурюючись організованою кампанією з метою вивести його з передвиборчої гонки. Видання пише, що Байден відчуває жорстокість відносно деяких людей, кого він колись вважав близькими, включаючи свого колишнього напарника Барака Обаму.

За словами близьких до президента США людей, Байден досить давно займається політикою, щоб припустити, що витоки в ЗМІ, які з'являються останніми днями, координуються з метою посилити тиск на нього, щоб він пішов у відставку. Головним призвідником до цього він вважає колишнього спікера Палати представників Ненсі Пелосі, але дратується і на Обаму, оскільки бачить в ньому "закулісного ляльковода".

Крім того, повідомляється, що Байден зараз у поганому стані, він кашляє і харкає.

NYT пише, що незважаючи на те, що команда Байдена публічно виступає з гаслами про стійкість, близькі до президента люди кажуть, що Байден поступово усвідомлює, що можливо, він не зможе залишитися в гонці.

"Деякі з них почали обговорювати дати та місця можливого оголошення про його відставку", - пише ЗМІ.

Радники вважають, що рішення може затягнутися, оскільки Байден не захоче робити це до того, як прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відвідає Вашингтон у середу за ініціативи республіканців, щоб виступити перед Конгресом. Зазначається, що президент США не хотів би приносити прем'єру задоволення своїм відходом, враховуючи їхні напружені стосунки останнім часом через війну в Газі.