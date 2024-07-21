Байден считает Обаму "закулисным кукловодом" в кампании против себя, - NYT

Действующий президент США Джо Байден считает бывшего президента Барака Обаму "кукловодом" кампании против себя.
Передает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Как сообщается, заболевший на COVID и брошенный союзниками Байден пребывает в ярости в своем пляжном доме в штате Делавэр, все больше возмущаясь организованной кампанией с целью вывести его из избирательной гонки. Издание пишет, что Байден испытывает ожесточение по отношению к некоторым людям, кого он когда-то считал близкими, включая своего бывшего напарника Барака Обаму.
По словам близких к президенту США людей, Байден достаточно давно занимается политикой, чтобы предположить, что утечки в СМИ, которые появляются в последние дни, координируются с целью усилить давление на него, чтобы он ушел в отставку. Главным зачинщиком он считает бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, но раздражается и на Обаму, поскольку видит в нем "закулисного кукловода".
Кроме того, сообщается, что Байден в плохом состоянии, он кашляет и харкает.
NYT пишет, что несмотря на то, что команда Байдена публично выступает с лозунгами о стойкости, близкие к президенту люди говорят, что Байден постепенно осознает, что возможно, он не сможет остаться в гонке.
"Некоторые из них начали обсуждать даты и места возможного объявления о его уходе в отставку", - пишет СМИ.
Советники полагают, что решение может затянуться, поскольку Байден не захочет делать это до того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетит Вашингтон в среду по инициативе республиканцев, чтобы выступить перед Конгрессом. Отмечается, что президент США не хотел бы доставлять премьеру удовольствие своим уходом, учитывая их напряженные отношения в последнее время из-за войны в Газе.
Напомним, что по словам Байдена, он вернется к предвыборной кампании уже на следующей неделе. Президент США заявил, что после своего возвращения он продолжит разоблачать угрозу программы кандидата в президенты США Дональда Трампа "Проект 2025".
Ранее РБК-Украина сообщало, что по информации издания Politico, сторонники вице-президента Камалы Харрис готовятся к выдвижению ее кандидатуры на пост президента. В частности, союзники уже начали привлекать доноров-демократов для оказания ей финансовой поддержки.
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