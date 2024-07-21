Байден считает Обаму "закулисным кукловодом" в кампании против себя, - NYT

Как сообщается, заболевший на COVID и брошенный союзниками Байден пребывает в ярости в своем пляжном доме в штате Делавэр, все больше возмущаясь организованной кампанией с целью вывести его из избирательной гонки. Издание пишет, что Байден испытывает ожесточение по отношению к некоторым людям, кого он когда-то считал близкими, включая своего бывшего напарника Барака Обаму.

По словам близких к президенту США людей, Байден достаточно давно занимается политикой, чтобы предположить, что утечки в СМИ, которые появляются в последние дни, координируются с целью усилить давление на него, чтобы он ушел в отставку. Главным зачинщиком он считает бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, но раздражается и на Обаму, поскольку видит в нем "закулисного кукловода".

Кроме того, сообщается, что Байден в плохом состоянии, он кашляет и харкает.

NYT пишет, что несмотря на то, что команда Байдена публично выступает с лозунгами о стойкости, близкие к президенту люди говорят, что Байден постепенно осознает, что возможно, он не сможет остаться в гонке.

"Некоторые из них начали обсуждать даты и места возможного объявления о его уходе в отставку", - пишет СМИ.

Советники полагают, что решение может затянуться, поскольку Байден не захочет делать это до того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетит Вашингтон в среду по инициативе республиканцев, чтобы выступить перед Конгрессом. Отмечается, что президент США не хотел бы доставлять премьеру удовольствие своим уходом, учитывая их напряженные отношения в последнее время из-за войны в Газе.