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Байден встретится с премьер-министром Ирака в Белом доме: названа дата

Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден примет премьер-министра Ирака Мустафу аль-Кадхими в Белом доме 26 июля. Эту информацию подтвердил Белый дом в пятницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Иран и поддержку им шиитских боевиков, совершающих нападения на военные объекты в Ираке, на которых размещаются силы США.

Напомним, что военные США в Ираке подверглись ракетному обстрелу. В результате двое американских военнослужащих были легко ранены.

Ранее сообщалось, что дрон со взрывчаткой атаковал военных США в Ираке.

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