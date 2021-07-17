Байден встретится с премьер-министром Ирака в Белом доме: названа дата

Президент США Джо Байден примет премьер-министра Ирака Мустафу аль-Кадхими в Белом доме 26 июля. Эту информацию подтвердил Белый дом в пятницу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Иран и поддержку им шиитских боевиков, совершающих нападения на военные объекты в Ираке, на которых размещаются силы США.
Напомним, что военные США в Ираке подверглись ракетному обстрелу. В результате двое американских военнослужащих были легко ранены.
Ранее сообщалось, что дрон со взрывчаткой атаковал военных США в Ираке.