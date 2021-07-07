Боевой дрон со взрывчаткой атаковал американских военных в Ираке

Беспилотный летательный аппарат со взрывчаткой атаковал во вторник аэропорт Эрбиль на севере Ирака. Нападение было направлено против американских военных , базирующихся на территории аэропорта, сообщили источники в курдских службах безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как рассказали источники, консульство США в столице Иракского Курдистана подало сигнал тревоги с помощью сирены.

Все полеты из аэропорта, по словам источников, были приостановлены.

В заявлении Пентагона говорится, что Минобороны получило сообщения об атаке беспилотников, однако первоначально полученная военными информация «не указывала на структурные повреждения, ранения или жертвы».

Атака произошла через день после того, как нападению с помощью ракетного обстрела и беспилотников подверглись авиабаза в Айн-аль-Асаде, на которой размещаются американские военные и посольство США в Багдаде.

В апреле беспилотник сбросил взрывчатку на территорию, на которой американские военные дислоцируются в аэропорту Эрбиль. Это нападение стало первой атакой, совершенной с помощью беспилотного летательного аппарата против американских сил в Эрбиле на фоне непрерывного потока ракетных ударов по базам, на которых размещаются американские военные, и по посольству в Багдаде.

Вашингтон обвиняет в нападениях боевиков, поддерживаемых Тегераном.