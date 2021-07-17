Байден зустрінеться з прем'єр-міністром Іраку в Білому домі: названа дата

Президент США Джо Байден прийме прем'єр-міністра Іраку Мустафу аль-Кадхімі в Білому домі 26 липня. Цю інформацію підтвердив Білий дім у п'ятницю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Іран і підтримку їм шиїтських бойовиків, що здійснюють напади на військові об'єкти в Іраку, на яких розміщуються сили США.
Нагадаємо, що військові США в Іраку зазнали ракетного обстрілу. В результаті двоє американських військовослужбовців були легко поранені.
Раніше повідомлялося, що дрон з вибухівкою атакував військових США в Іраку.