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Байден зустрінеться з прем'єр-міністром Іраку в Білому домі: названа дата

Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден прийме прем'єр-міністра Іраку Мустафу аль-Кадхімі в Білому домі 26 липня. Цю інформацію підтвердив Білий дім у п'ятницю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Іран і підтримку їм шиїтських бойовиків, що здійснюють напади на військові об'єкти в Іраку, на яких розміщуються сили США.

Нагадаємо, що військові США в Іраку зазнали ракетного обстрілу. В результаті двоє американських військовослужбовців були легко поранені.

Раніше повідомлялося, що дрон з вибухівкою атакував військових США в Іраку.

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