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Байден встретится с Меркель в Белом доме 15 июля, - AFP

Автор: Андрей Василюк

Президент США Джо Байден встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель 15 июля. Встреча состоится в Вашингтоне в Белом доме.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на спикера президента США.

"Байден встретится с Меркель в Белом доме 15 июля", - говорится в сообщении агентства.

Сегодня в Британии стартует первый за два года очный саммит "Большой семерки". Он пройдет с 11 по 13 июня в Корнуолле на юго-западе страны.

В первый день саммита лидеры США, Великобритании, Канады, Италии, Франции, Германии, Японии и Европейского союза примут участие в торжественном приеме с участием королевы Елизаветы II. Прием состоится в крытом ботаническом сада Проект "Эдем" в Корнуолле.

Лидеры США и Великобритании провели первую личную встречу 10 июня. Борис Джонсон назвал появление Джо Байдена в Белом доме "глотком свежего воздуха".

Президент США и британский премьер подписали "Атлантическую хартию", которая закрепляет стремление двух стран совместно работать над решением основных мировых проблем. По словам Байдена, речь идет об "основных вызовах века-кибербезопасности, новых технологиях, глобальном здоровье и изменении климата".

Президент США 9 июня отправился в Европу в рамках своего первого зарубежного визита.

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