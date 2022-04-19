ru ua
Вт, 19 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Байден встретится с лидерами ряда стран и генсеком НАТО из-за нового наступления РФ на Украину, - BFMTV

Новина українською →
Вторник 19 апреля 2022 02:31
Байден встретится с лидерами ряда стран и генсеком НАТО из-за нового наступления РФ на Украину, - BFMTV Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Президент США Джо Байден созывает во вторник встречу с главами некоторых государств Европы, а также Канады. Лидеры стран обсудят новую фазу войны РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на французский телеканал BFMTV.

Как сообщают источники канала в Елисейском дворце, американский президент встретится с главами Франции, Германии, Великобритании, Канады, Италии, Польши и Румынии.

Также будут присутствовать генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале битвы за Донбасс и подчеркнул, что украинские защитники не отдадут своей земли.

Также мы писали, что советник главы ОПУ Алексей Арестович назвал четыре задачи российских оккупантов на этой новой фазе войны.

Добавим, накануне секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что утром 18 апреля войска РФ начали наступление на Донбассе.

Срочные и важные сообщения о полномасштабной войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Соединенные Штаты Америки Великобритания Джозеф Байден Канада Эммануэль Макрон Война России против Украины
NEWS
55-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
55-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Саид Исмагилов: В мусульманском мире кадыровцев называют "тик-ток батальонами"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Саид Исмагилов: В мусульманском мире кадыровцев называют "тик-ток батальонами"