Байден встретится с лидерами ряда стран и генсеком НАТО из-за нового наступления РФ на Украину, - BFMTV

Президент США Джо Байден созывает во вторник встречу с главами некоторых государств Европы, а также Канады. Лидеры стран обсудят новую фазу войны РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на французский телеканал BFMTV .

Также будут присутствовать генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Как сообщают источники канала в Елисейском дворце, американский президент встретится с главами Франции, Германии, Великобритании, Канады, Италии, Польши и Румынии.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале битвы за Донбасс и подчеркнул, что украинские защитники не отдадут своей земли.

Также мы писали, что советник главы ОПУ Алексей Арестович назвал четыре задачи российских оккупантов на этой новой фазе войны.

Добавим, накануне секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что утром 18 апреля войска РФ начали наступление на Донбассе.

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