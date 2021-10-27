Байден встретиться с лидерами G20 в Европе, чтоб поговорить об энергетическом кризисе

президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Он отметил, что США и Европа объединились и перед проведением обоих саммитов и будут задавать повестку дня. При этом Си Цзиньпин

"США и Европа будут там, и они будут там энергичными и объединенными как на G20, так и на COP26, определяя повестку дня, формируя повестку дня в том, что касается этих важных международных вопросов", - сказал он.

Встреча лидеров

"Он будет сосредоточен на цепочках поставок и ценах на энергоносители, потому что он знает, что эти проблемы влияют на рабочие семьи здесь, в Америке", - сказал Салливан.