Байден зустрітися з лідерами G20 в Європі, щоб поговорити про енергетичну кризу

Президент США Джо Байден поїде в Європу на цьому тижні, щоб обговорити з лідерами G20 ціни на енергоносії. Про це розповів Садник з національної безпеки США Джейк Салліван.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
президентом Франції Еммануелем Макроном.
Він зазначив, що США і Європа об'єдналися і перед проведенням обох самітів і будуть задавати порядок денний. При цьому Сі Цзіньпін
"США і Європа будуть там, і вони будуть там енергійними та об'єднаними як на G20, так і на COP26, визначаючи порядок денний, формуючи порядок денний в тому, що стосується цих важливих міжнародних питань", - сказав він.
Зустріч лідерів
"Він буде зосереджений на ланцюжках поставок і цінах на енергоносії, тому що він знає, що ці проблеми впливають на робочі сім'ї тут, в Америці", - сказав Салліван.
Нагадаємо, що Єврокомісія визначила заходи по боротьбі з енергокризом. Серед них - обмеження цін і субсидії.