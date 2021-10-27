Байден зустрітися з лідерами G20 в Європі, щоб поговорити про енергетичну кризу

президентом Франції Еммануелем Макроном.

Він зазначив, що США і Європа об'єдналися і перед проведенням обох самітів і будуть задавати порядок денний. При цьому Сі Цзіньпін

"США і Європа будуть там, і вони будуть там енергійними та об'єднаними як на G20, так і на COP26, визначаючи порядок денний, формуючи порядок денний в тому, що стосується цих важливих міжнародних питань", - сказав він.

Зустріч лідерів

"Він буде зосереджений на ланцюжках поставок і цінах на енергоносії, тому що він знає, що ці проблеми впливають на робочі сім'ї тут, в Америці", - сказав Салліван.