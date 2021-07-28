Байден встретился с Тихановской в Белом доме

Президент США Джо Байден встретился в Белом доме с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской . Он подтвердил поддержку народа Беларуси в его стремлении к демократии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента США.

"Для меня было честью встретиться с Тихановской в Белом доме сегодня утром (28 июля - ред.). США поддерживают народ Беларуси в его стремлении к демократии и всеобщим правам человека", - написал Байден.

Тихановская в свою очередь рассказала в своем Telegram-канале, о чем она говорила с Байденом. В частности, лидер оппозиции призвала президента США помочь сделать Беларусь успешным примером ненасильственного перехода к демократии.