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Байден встретился с советниками по нацбезопасности из-за ситуации вокруг Украины, - Reuters

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Вашингтон, Пятница 11 февраля 2022 18:42
Байден встретился с советниками по нацбезопасности из-за ситуации вокруг Украины, - Reuters Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден вечером 10 февраля встретился со своими советниками по национальной безопасности. Обсуждалась угроза вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным источников агентства, встреча Байдена с советниками прошла в ситуативной комнате Белого дома. Основной темой обсуждения стало наращивание Россией войск на границе с Украиной и угроза последующего вторжения. Собеседник издания отметил, что в последнее время риторика Москвы ужесточается. Он также допустил, что кризис уже приблизился к критической точке.

По его словам, в ходе встрече было отмечено усиление военной активности России возле украинских границ. Источник издания обратил внимание на отправку в Черное море группы российских боевых кораблей и переброску военной техники в Беларусь.

По данным корреспондента Washington Post Эшли Паркер, в Белом доме считают, что вторжение России в Украину может произойти до конца зимних Олимпийских игр в Пекине.

Напомним, 11 февраля с визитом в России находился министр обороны Британии Бен Уоллес. На итоговой пресс-конференции он заявил о полученном от главы Минобороны РФ Сергея Шойгу заверении, что Москва не вторгнется в Украину.

Отметим, сегодня ряд стран призвали своих граждан отказаться от поездок в Украину и покинуть ее территорию из-за угрозы российского вторжения. Среди них Япония и Южная Корея. Накануне аналогичную рекомендацию выпустили США.

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