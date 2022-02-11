Байден встретился с советниками по нацбезопасности из-за ситуации вокруг Украины, - Reuters
Президент США Джо Байден вечером 10 февраля встретился со своими советниками по национальной безопасности. Обсуждалась угроза вторжения России в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным источников агентства, встреча Байдена с советниками прошла в ситуативной комнате Белого дома. Основной темой обсуждения стало наращивание Россией войск на границе с Украиной и угроза последующего вторжения. Собеседник издания отметил, что в последнее время риторика Москвы ужесточается. Он также допустил, что кризис уже приблизился к критической точке.
По его словам, в ходе встрече было отмечено усиление военной активности России возле украинских границ. Источник издания обратил внимание на отправку в Черное море группы российских боевых кораблей и переброску военной техники в Беларусь.
По данным корреспондента Washington Post Эшли Паркер, в Белом доме считают, что вторжение России в Украину может произойти до конца зимних Олимпийских игр в Пекине.
Напомним, 11 февраля с визитом в России находился министр обороны Британии Бен Уоллес. На итоговой пресс-конференции он заявил о полученном от главы Минобороны РФ Сергея Шойгу заверении, что Москва не вторгнется в Украину.
Отметим, сегодня ряд стран призвали своих граждан отказаться от поездок в Украину и покинуть ее территорию из-за угрозы российского вторжения. Среди них Япония и Южная Корея. Накануне аналогичную рекомендацию выпустили США.