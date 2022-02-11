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Байден зустрівся з радниками з нацбезпеки через ситуацію навколо України, - Reuters

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Вашингтон, П'ятниця 11 лютого 2022 18:42
Байден зустрівся з радниками з нацбезпеки через ситуацію навколо України, - Reuters Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден увечері 10 лютого зустрівся зі своїми радниками з національної безпеки. Обговорювалася загроза вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними джерел агентства, зустріч Байдена з радниками пройшла в ситуативній кімнаті Білого дому. Основною темою обговорення стало нарощування Росією військ на кордоні з Україною і загроза подальшого вторгнення. Співрозмовник видання зазначив, що останнім часом риторика Москви посилюється. Він також допустив, що криза вже наблизилася до критичної точки.

За його словами, в ході зустрічі було відзначено посилення військової активності Росії біля українських кордонів. Джерело видання звернуло увагу на відправку в Чорне море групи російських бойових кораблів і перекидання військової техніки в Білорусь.

За даними кореспондента Washington Post Ешлі Паркер, у Білому домі вважають, що вторгнення Росії в Україну може відбутися до кінця зимових Олімпійських ігор у Пекіні.

Нагадаємо, 11 лютого з візитом в Росії перебував Міністр оборони Британії Бен Уоллес. На підсумковій пресконференції він заявив про отримане від глави Міноборони РФ Сергія Шойгу запевнення, що Москва не вторгнеться в Україну.

Відзначимо, сьогодні ряд країн закликали своїх громадян відмовитися від поїздок в Україну і покинути її територію через загрозу російського вторгнення. Серед них Японія і Південна Корея. Напередодні аналогічну рекомендацію випустили США.

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Сполучені Штати Америки Джозеф Байден Вторгнення Росії до України
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