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Байден встретился с Ниинистё на фоне возросшей поддержки НАТО в Финляндии

Автор: RBC.UA

В пятницу, 4 марта, в Вашингтоне президенты США и Финляндии обсудили вопросы сотрудничества. Саули Ниинистё заявил, что большинство финнов поддерживают вступление страны в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.

Байден сказал во время встречи в Белом доме, что Финляндия является "сильным партнером по обороне", участвующим в "едином трансатлантическом ответе по привлечению России к ответственности" за то, что он назвал нападением на мир во всем мире.

Переговоры между двумя лидерами состоялись на фоне того, что война вызвала новую тревогу у других европейских стран, граничащих с Россией.

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что страна готова к обсуждению вопроса о вступлении в НАТО. По его словам, большинство жителей страны выступают за вступление в Альянс после нападения России на Украину.

"Ситуация у нас изменилась. Впервые большинство жителей страны, судя по опросам, выступают за вступление в НАТО", - сказал Ниинисте.

Напомним, что Владимир Зеленский прокомментировал отказ НАТО закрывать небо над Украиной.

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Джозеф БайденНАТО