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Байден зустрівся з Нііністе на тлі збільшення підтримки НАТО у Фінляндії

Автор: RBC.UA

У п'ятницю, 4 березня, у Вашингтоні президенти США і Фінляндії обговорили питання співпраці. Саулі Нііністе заявив, що більшість фінів підтримують вступ країни до НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.

Байден сказав під час зустрічі в Білому домі, що Фінляндія є "сильним партнером з оборони", який бере участь у "єдиній трансатлантичній відповіді щодо притягнення Росії до відповідальності" за те, що він назвав нападом на мир у всьому світі.

Переговори між двома лідерами відбулися на тлі того, що війна викликала нову тривогу в інших європейських країнах, що межують з Росією.

Президент Фінляндії Саулі Нііністе заявив, що країна готова до обговорення питання про вступ до НАТО. За його словами, більшість жителів країни виступають за вступ до Альянсу після нападу Росії на Україну.

"Ситуація у нас змінилася. Вперше більшість жителів країни, судячи з опитувань, виступають за вступ до НАТО", - сказав Нііністе.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський прокоментував відмову НАТО закривати небо над Україною.

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Джозеф БайденНАТО