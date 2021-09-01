Байден на встрече с Зеленским заявил о желании еще раз посетить Украину

Президент США Джо Байден на встрече со своим украинским коллегой Владимиром Зеленский в Белом доме заявил о желании еще раз посетить Киев. Он также поддержал суверенитет Украины на фоне российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на политического обозревателя Эда О'Кифа .

По его словам, на встрече с Зеленским в Овальном кабинете Байден заявил о твердой поддержке США суверенитета Украины на фоне российской агрессии.

Президент США также добавил, что надеется в будущем еще раз посетить Украину.