Байден на встрече с Зеленским заявил о желании еще раз посетить Украину

Президент США Джо Байден на встрече со своим украинским коллегой Владимиром Зеленский в Белом доме заявил о желании еще раз посетить Киев. Он также поддержал суверенитет Украины на фоне российской агрессии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на политического обозревателя Эда О'Кифа.
По его словам, на встрече с Зеленским в Овальном кабинете Байден заявил о твердой поддержке США суверенитета Украины на фоне российской агрессии.
Президент США также добавил, что надеется в будущем еще раз посетить Украину.
Напомним, сегодня, 1 сентября, Владимир Зеленский проводит встречу с Джо Байденом в Белом доме. На повестке переговоров ряд важных вопросов. Подробнее - в материале РБК-Украина.