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Байден на встрече с Зеленским заявил о желании еще раз посетить Украину

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден на встрече со своим украинским коллегой Владимиром Зеленский в Белом доме заявил о желании еще раз посетить Киев. Он также поддержал суверенитет Украины на фоне российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на политического обозревателя Эда О'Кифа.

По его словам, на встрече с Зеленским в Овальном кабинете Байден заявил о твердой поддержке США суверенитета Украины на фоне российской агрессии.

Президент США также добавил, что надеется в будущем еще раз посетить Украину.

Напомним, сегодня, 1 сентября, Владимир Зеленский проводит встречу с Джо Байденом в Белом доме. На повестке переговоров ряд важных вопросов. Подробнее - в материале РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиДжозеф Байден