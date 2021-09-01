RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Байден на зустрічі із Зеленським заявив про бажання ще раз відвідати Україну

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден на зустрічі зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським у Білому домі заявив про бажання ще раз відвідати Київ. Він також підтримав суверенітет України на тлі російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на політичного оглядача Еда О'кіфа.

За його словами, на зустрічі із Зеленським в Овальному кабінеті Байден заявив про тверду підтримку США суверенітету України на тлі російської агресії.

Президент США також додав, що сподівається в майбутньому ще раз відвідати Україну.

Нагадаємо, сьогодні, 1 вересня, Володимир Зеленський проводить зустріч з Джо Байденом у Білому домі. На порядку переговорів ряд важливих питань. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиДжозеф Байден