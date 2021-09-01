Байден на зустрічі із Зеленським заявив про бажання ще раз відвідати Україну

Президент США Джо Байден на зустрічі зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським у Білому домі заявив про бажання ще раз відвідати Київ. Він також підтримав суверенітет України на тлі російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на політичного оглядача Еда О'кіфа .

За його словами, на зустрічі із Зеленським в Овальному кабінеті Байден заявив про тверду підтримку США суверенітету України на тлі російської агресії.

Президент США також додав, що сподівається в майбутньому ще раз відвідати Україну.