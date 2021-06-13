Байден о встрече с Путиным: я буду с ним очень прямолинейным

Президент США отметил, что американо-российские отношения находятся на низком уровне.

"Я думаю, что он (президент России Владимир Путин - ред.) прав, это низкая точка - и это зависит от его действий по соответствию международным нормам. Что во многих случаях им не соответствует", - сказал Байден относительно комментариев Путина о низком уровне отношений России и США.

Американский лидер отметил, что на встрече с Путиным он хочет понять, есть ли условия для улучшения отношений.

"Речь идет о том, чтобы я четко понял, какие условия есть для улучшения отношений с Россией. Мы не ищем конфликта. Мы стремимся исправить те действия, которые, по нашему мнению, противоречат международным нормам ", - пояснил президент США.

Байден надеется, что саммит обеспечит пути сотрудничества США и России. По его мнению, во время встречи можно наметить "определенную стратегическую доктрину", в частности, возможно, по вопросам климата.

"Я думаю, что лучший способ справиться с этим - это встреча моя с ним. Мы с ним поговорим. Я знаю, вы не сомневаетесь, что я буду с ним очень прямолинеен", - сказал Байден журналистам со смехом.