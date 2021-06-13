Байден про зустріч з Путіним: я буду з ним дуже прямолінійним

Президент США зазначив, що американсько-російські відносини знаходяться на низькому рівні.

"Я думаю, що він (президент Росії Володимир Путін - ред.) правий, це низька точка - і це залежить від його дій щодо відповідності міжнародним нормам. Що у багатьох випадках ним не відповідає", - сказав Байден щодо коментарів Путіна про низький рівень відносин Росії й США.

Американський лідер зазначив, що на зустрічі з Путіним він хоче зрозуміти, чи є умови для покращення відносин.

"Йдеться про те, щоб я чітко зрозумів, які умови є для покращення відносин з Росією. Ми не шукаємо конфлікту. Ми прагнемо виправити ті дії, які, на нашу думку, суперечать міжнародним нормам ", - пояснив президент США.

Байден сподівається, що саміт забезпечить шляхи співпраці США та Росії. На його думку, під час зустрічі можна намітити "певну стратегічну доктрину", зокрема, можливо, з питань клімату.

"Я думаю, що найкращий спосіб впоратися з цим - це зустріч моя із ним. Ми з ним поговоримо. Я знаю, ви не сумніваєтесь, що я буду з ним дуже прямолінійний", - сказав Байден журналістам зі сміхом.