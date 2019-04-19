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Байден вскоре объявит об участии в выборах президента США

Новости » Политика    19.04.2019 - 18:07
Байден вскоре объявит об участии в выборах президента США
Фото: Джо Байден (facebook.com)

Байден обнародует соответствующее видеообращение

Бывший вице-президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в следующую среду, 24 апреля, официально объявит о своем участии в выборах президента США 2020 года. Об этом сообщает издание The Atlantic, ссылаясь на информированные источники в окружении экс-вице-президента.

Отмечается, что Байден обнародует видеообращение, в котором официально объявит о своем участии.

"Джо Байден будет баллотироваться (в президенты США, - ред.). Бывший вице-президент официально объявит о своей кандидатуре в видеообращении в следующую среду", - указано в сообщении.

Подчеркивается, что соответствующее решение Байден принял после двухлетних размышлений об участии в президентской кампании 2020 года.

Добавим, в марте высокопоставленный член Конгресса США заявил американскому изданию The Hill, что Байден готов принять участие в президентских выборах 2020 года.

Напомним, ранее Трамп в своем Twitter "похоронил" соперников на выборах 2020 от Демократической партии. По его мнению, наиболее вероятными соперниками на следующих выборах от Демократической партии станут сенатор Берни Сандерс и бывший вице-президент Джо Байден. Он также отметил, что "сумасшедший Берни Сандерс и соня Джо Байден" выступают против лучшей экономики в истории США.

Как писало РБК-Украина ранее, у Трампа появился первый конкурент на выборах президента США. В частности, накануне зарегистрировался первый кандидат от Республиканской партии Билл Вельд, который, возможно, будет соперничать с действующим президентом на праймериз.

Добавим, в мае экс-госсекретарь США и соперница Трампа Хиллари Клинтон отказалась от участия в выборах президента США в 2020 году.

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