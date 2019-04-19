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Байден невдовзі оголосить про участь у виборах президента США

Новини » Політика    19.04.2019 - 18:07
Байден невдовзі оголосить про участь у виборах президента США
Фото: Джо Байден (facebook.com)

Байден оприлюднить відповідне відеозвернення

Колишній віце-президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден наступної середи, 24 квітня, офіційно оголосить про свою участь у виборах президента США 2020 року. Про це повідомляє видання The Atlantic, посилаючись на поінформовані джерела в оточенні екс-віце-президента.

Зазначається, що Байден оприлюднить відеозвернення, в якому офіційно оголосить про свою участь.

"Джо Байден буде балотуватися (у президенти США, - ред.). Колишній віце-президент офіційно оголосить про свою кандидатуру у відеозверненні наступної середи", - вказано у повідомленні.

Підкреслюється, що відповідне рішення Байден ухвалив після дворічних роздумів щодо участі в президентській кампанії 2020 року.

Додамо, у березні високопоставлений член Конгресу США заявив американському виданню The Hill, що Байден готовий взяти участь у президентських виборах 2020 року.

Нагадаємо, раніше Трамп у своєму Twitter "поховав" суперників на виборах 2020 від Демократичної партії. На його думку, найбільш ймовірними суперниками на наступних виборах від Демократичної партії стануть сенатор Берні Сандерс і колишній віце-президент Джо Байден. Він також зазначив, що "божевільний Берні Сандерс і соня Джо Байден" виступають проти кращої економіки в історії США.

Як писало РБК-Україна раніше, у Трампа з'явився перший конкурент на виборах президента США. Зокрема, напередодні зареєструвався перший кандидат від Республіканської партії Білл Вельд, який, можливо, буде змагатися з чинним президентом на праймеріз.

Додамо, у травні екс-держсекретар США і суперниця Трампа Хілларі Клінтон відмовилася від участі у виборах президента США в 2020 році.

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