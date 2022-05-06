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Байден во время поездки в Азию обсудит меры против российской агрессии и помощь Украине

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Вашингтон, Пятница 06 мая 2022 06:40
Байден во время поездки в Азию обсудит меры против российской агрессии и помощь Украине Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден во время поездки в Южную Корею и Японию намерен обсудить с руководством этих стран поддержку Украины, меры против агрессии России, а также вопросы, касающиеся КНДР. Визит запланирован на 20-24 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Как она отметила, Байден намерен встретиться с президентом Республики Корея и с премьер-министром Японии.

"Они, конечно, также будут говорить о совместных усилиях с целью поддержать украинцев, призвать Россию к ответу", - добавила она.

По ее словам, американский лидер намерен дать понять, что "США непоколебимо привержены безопасности" Республики Корея и Японии.

Напомним, Соединенные Штаты завершают подготовку телефонного звонка лидеров стран G7 по российской агрессии и поддержке Украины. Он, как ожидается, состоится в ближайшие дни.

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