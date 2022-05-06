Байден під час поїздки до Азії обговорить заходи проти російської агресії та допомогу Україні

Президент США Джо Байден під час поїздки до Південної Кореї і Японії має намір обговорити з керівництвом цих країн підтримку України, заходи проти агресії Росії, а також питання, що стосуються КНДР. Візит запланований на 20-24 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Білого дому Джен Псакі.

Як вона зазначила, Байден має намір зустрітися з президентом Республіки Корея і з прем'єр-міністром Японії.

"Вони, звичайно, також будуть говорити про спільні зусилля з метою підтримати українців, закликати Росію до відповіді", - додала вона.

За її словами, американський лідер має намір дати зрозуміти, що "США непохитно прихильні безпеці" Республіки Корея і Японії.