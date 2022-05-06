Байден під час поїздки до Азії обговорить заходи проти російської агресії та допомогу Україні
Президент США Джо Байден під час поїздки до Південної Кореї і Японії має намір обговорити з керівництвом цих країн підтримку України, заходи проти агресії Росії, а також питання, що стосуються КНДР. Візит запланований на 20-24 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Білого дому Джен Псакі.
Як вона зазначила, Байден має намір зустрітися з президентом Республіки Корея і з прем'єр-міністром Японії.
"Вони, звичайно, також будуть говорити про спільні зусилля з метою підтримати українців, закликати Росію до відповіді", - додала вона.
За її словами, американський лідер має намір дати зрозуміти, що "США непохитно прихильні безпеці" Республіки Корея і Японії.
Нагадаємо, Сполучені Штати завершують підготовку телефонного дзвінка лідерів країн G7 щодо російської агресії та підтримки України. Він, як очікується, відбудеться найближчими днями.
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