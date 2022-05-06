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Белый дом готовит звонок лидеров G7: обсудят поддержку Украины

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Вашингтон, Пятница 06 мая 2022 03:26
Белый дом готовит звонок лидеров G7: обсудят поддержку Украины Фото: Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Соединенные Штаты завершают подготовку телефонного звонка лидеров стран G7 по российской агрессии и поддержке Украины. Он, как ожидается, состоится в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Она отметила, что усилия и внимание США направлено на то, чтобы продолжать подчеркивать единство, а также усилить это единство в условиях, когда союзники сталкиваются с российской агрессией.

"Мы работаем над тем, чтобы окончательно договориться о звонке G7, который, вероятно, состоится в ближайшие дни", - сказала она.

Ее также попросили пояснить, что конкретно она имела в виду, когда в начале неделе сообщала о планах США в преддверии 9 мая выразить свою поддержку Украины и Европы. Псаки был задан вопрос о том, не подразумеваются ли какие-либо совместные мероприятия с представителями Украины и европейскими союзниками в этот день.

"Что касается того, что мы будем делать, чтобы отметить понедельник, то мне нечего заранее сообщить в данный момент. Мы сообщим дополнительные детали ближе к делу", - ответила Псаки.

Ранее федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден провели телефонные переговоры. Затронули вопрос войны на территории Украины.

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